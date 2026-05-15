◇パ・リーグ楽天6―3ソフトバンク（2026年5月15日楽天モバイル最強パーク）楽天の早川隆久投手（27）が8回4安打2失点の力投で3勝目。「なかなか有利なカウントに進めなかったんで難しかったが、その中でも粘り強く投げられたのが良かった」と笑顔を見せた。サッカー通で知られる早川。この日、発表されたW杯日本代表で、三笘の選外を知らされると「そうなりますよね…」と残念そうにポツリ。「代替が誰になるのか凄い