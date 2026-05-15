走行する東海道新幹線JR各社は15日、夏期間（7〜9月）の新幹線や在来線の臨時列車運転計画を発表した。全ての新幹線で増発し、東海道新幹線は1日平均396本を運行する。在来線では、避暑地への旅行や各地で開かれるイベントに合わせた臨時列車を中心に増やす。東海道新幹線は、定期列車を含めて3万6443本を運行予定。お盆期間の8月7〜16日は1日平均434本、シルバーウイーク期間（9月18〜23日）は469本を運転し、のぞみは全席指