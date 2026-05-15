マイナンバーカードの取得者に最大２万円分のポイントを付与する国のマイナポイント事業を巡り、カードの申請件数が事業実施後に約６８００万件増加していたことが、会計検査院の調査でわかった。総務省は「ポイントの付与は、カードの早期普及に効果があった」としている。マイナポイント事業は、カードの普及や消費活性化のため、総務省が２０１９〜２３年度に実施。カード取得者が自腹で２万円分の買い物やチャージをすると