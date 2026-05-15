青森市や警察などによりますと、15日午後3時半ごろ、青森市長島で、クマ1頭が目撃されました。現場はホテルなどが入る複合商業施設で、子グマ1頭が中に入ったということです。現在も中にクマが立てこもっているとみられます。現場には警察や市の担当者、猟友会などが集まっていて緊迫しています。