全国的な猛暑が予測されている2026の夏。快適さも重視しながらおしゃれを楽しみたいなら、ふれた瞬間ひんやりとする接触冷感機能付きアイテムを選ぶのがおすすめです。今回は【ハニーズ】の一部店舗でも購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、おすすめのスカートをご紹介します。暑い日に頼りになる機能性スカートは、1度穿くと手放せなくなるかも。 楽ちんサマ見え！ オンオフ