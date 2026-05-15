猫を救う『寄付先』を選ぶときのポイント5つ 1.活動の透明性が高いか 「かわいそう」という言葉に心を動かされることもありますが、信頼できる団体かどうかは、実際の活動の様子が見えているのかが、判断の軸になります。 まずは、SNSやホームページの情報をよく確認しましょう。日々の様子や譲渡会の写真などを具体的に載せているか、継続的に発信されているかがポイントです。 また、活動年