これは筆者が目撃したエピソードです。息子が通う体操教室は週に一度のレッスンで、親が見学スペースで待つスタイルです。しかし、Cさんという保護者は毎回レッスン会場を出ていきレッスンが終わっても帰ってこず、お子さんが不安そうに残されている姿が目につきました。そこから、先生の一言で教室の雰囲気が変わり、子どもたちにとって親の責任がいかに重要かを実感しました。 体操教室での気づき 息子が通う