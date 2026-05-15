アサヒ飲料からアセロラ風味の季節限定カルピスソーダ「カルピスソーダ 南国アセロラ」が、2026年5月5日(火)より期間限定で登場しています。アセロラの甘ずっぱさと爽やかな炭酸の刺激が特長とのことで、どんな味に仕上がっているのか実際に飲んで確かめてみました。『カルピスソーダ 南国アセロラ』5月5日期間限定発売アセロラ風味の季節限定「カルピスソーダ」https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2026/pick_0428.