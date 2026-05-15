【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#49菜食主義生活を送ったジョージの基本は「地中海食」だったアルバム『ヘルプ！』（1965年8月6日発売）?◇◇◇■『アイ・ニード・ユー』久々のジョージのオリジナルソング。映画の中でも使われ、もっとも若きビートルもご満悦だったことだろう。ただ、前回の『ユー・ライク・ミー・トゥー・マッチ』でも指摘したように、こちらもサビの盛り上がりが弱く、ジョン