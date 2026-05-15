オランダ1部で活躍の5人がメンバー入りオランダ1部NECナイメヘンに所属する22歳の日本人MF佐野航大が、5月15日に発表された2026年北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバーから落選した。オランダの大手紙「デ・テレグラフ」では、メンバーリストにおける「最も顕著な落選者」と伝えており、大きな驚きを持って報じられた。佐野は今季のオランダリーグで「良いシーズンを過ごしている」と評価されており、1月には名