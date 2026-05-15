◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）１週前追い切り＝５月１５日、栗東トレセン君子蘭賞を２馬身半差で快勝したアンジュドジョワ（牝３歳、栗東・福永祐一厩舎、父キタサンブラック）が１週前追い切りで、鋭い伸びを見せた。岩田望来騎手が騎乗し、栗東・ＣＷコースでマリブオレンジ（４歳１勝クラス）を２馬身追走。直線で軽く促されると、しっかりと首を使ったフォームで首差先着。タイ