◆パ・リーグ楽天６―３ソフトバンク（１５日・楽天モバイル最強）楽天はソフトバンクに勝利し、２連勝を飾った。打線は２回に４得点し、先発の早川を援護。三木肇監督は「今シーズン、早川がずっといいピッチングしてくれてて、なかなか先に点が取れていないなかで取って。今日は先に４点取れたところが、早川がずっと我慢して投げていたことが、今日は少しちょっと援護できたのは良かったかなと思う。こういう形が多く取れた