タレントの小倉優子が手料理を披露し、反響を呼んでいる。１５日までにインスタグラムで「最近の私は、酸味が大好きです今日はレモンケーキを焼いて、夜は鶏肉のレモンクリーム煮に」とつづると、手作りのレモンケーキを片手に持った写真を公開。「昨日は久しぶりに、トムヤムクンヌードルまで食べました笑暑くなってくると、身体が自然と爽やかなものを求める気がします」と続け、「＃おうちごはん＃レモンケーキ＃レモ