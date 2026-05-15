日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバーを発表し、ベルギー１部シントトロイデンＦＷ後藤啓介（２０）が選出された。１９１センチと規格外の高さを誇る２８年ロサンゼルス五輪世代の大器が、初のＷ杯に挑む。後藤は所属先を通じ「ワールドカップのメンバーに選出していただき、とてもうれしく思います。日本代表としての誇りと責任を胸に、チームの勝利に貢献できるよう全力で戦います。応援よろしくお願