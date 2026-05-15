北中米Ｗ杯に臨むサッカー日本代表メンバー２６人が１５日に発表され、Ｊ２ジュビロ磐田で育ったＦＷ後藤啓介（２０、シントトロイデン）が選ばれた。この発表を元日本代表ＭＦの磐田・藤田取締役（５４）は静岡・ヤマハスタジアムの会見室に設置されたテレビで見守った。最後の２６番目に後藤の名前が呼ばれるとホッとした表情に。同じ磐田出身のＤＦ伊藤洋輝に関しては「安心して（発表を）見ていられたけれど、後藤に関して