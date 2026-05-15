人気アイドルのオーディション番組で、“歌姫”と称される空詩かれんが急遽パフォーマンスのお手本を披露し、視聴者から「さすが歌姫」「鳥肌」といった反響が寄せられた。【映像】「鳥肌やばい」現役アイドルのパフォーマンス「私（i）と貴方（!）で作るアイドル（i）ライフ（LiFE）」をコンセプトに活動する「iLiFE!」。現サポートメンバー・恋星はるかが担当するメンバーカラー“ピンク”を担う新メンバー1人を発掘するプロ