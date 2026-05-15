15日、衆議院安全保障委員会において、共産党の田村智子議員と小泉進次郎防衛大臣の間で、予備自衛官の処遇改善を目的とした新法案をめぐる激しい論戦が繰り広げられた。【映像】小泉大臣「ありがたい申し出」→国会笑いの瞬間（実際の様子）田村議員は、自衛官を兼ねる公務員が招集に応じる際、これまで必要だった各省庁や自治体首長（任命権者）の許可を「不要」とする特例措置を問題視。「自治体の首長の権限を制限するもの