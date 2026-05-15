タレントのトラウデン直美（27）が15日、東京都内で行われたシンポジウム「Well−beingシンポジウム〜未来を創る“豊かさ”と安心のかたち〜」に出席した。「Well―」とは心身ともに健康で幸福な状態を指し、現代社会でどのように実現するか世界的に研究が盛んになっている。トラウデンは「よりよい生き方ってどういうこと？〜正解のない時代に“幸せ”をどう選び取るか？〜」というテーマで、慶応大学の宮田浩章教授と対談