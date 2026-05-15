俳優で歌手の山下智久（41）が15日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。2007年に放送された同局系月9ドラマ「プロポーズ大作戦」の裏話を語った。同ドラマは山下と長澤まさみ（38）のダブル主演で山下にとって初の月9ドラマ主演となった。ハライチ澤部佑は「私調べですけどドラマ史上最高の作品」と絶賛した。山下は同ドラマについて「本当に青春の1ページだったような気がします。共演さ