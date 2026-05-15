【リオデジャネイロ＝大月美佳】米ＣＢＳニュースは１４日、米国がキューバのラウル・カストロ元国家評議会議長（９４）を訴追する手続きを進めていると報じた。引退後も政権内に強い影響力を維持するラウル氏を排除することで、抜本的な改革を促す思惑があるとみられる。報道によると、キューバ軍機が１９９６年、米国に拠点を置く亡命キューバ人組織の小型飛行機を撃墜し、４人が死亡した事件で告発する方針だという。当時は