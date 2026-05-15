乃木坂46金川紗耶（24）のファースト写真集「好きのグラデーション」（DONUTS／主婦の友社、6月30日発売）の書店別購入特典全21種が15日、一挙公開された。セブンネット（通常版のみ）、HMV＆BOOKS SHIBUYA、タワーレコード渋谷店の特典は折り目なしB3ポスター、そのほか18種はポストカードとなる。ポストカードの特典がついてくる店舗は以下の18店舗。◇◇◇・セブンネット(限定版のみ)・HMV＆BOOKS(SHIBUYA店