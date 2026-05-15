日本サッカー協会は5月15日、東京都内で記者会見を開き、今年6〜7月にアメリカ、カナダ、メキシコで開催されるFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーの26名を発表した。【映像】選手名の読み上げ→涙目の森保監督注目されたトピックのひとつが、5月9日のプレミアリーグで左足ハムストリングを痛めたMF三笘薫（ブライトン）の選考有無だ。ここ1週間は英国と日本を中心に情報が飛び交ったが、森保一監督は「今大会の期間