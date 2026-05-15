経済的威圧とは国際社会において「経済的威圧」という言葉が日常的に飛び交うようになった。そもそも経済的威圧とは、国家が自国の政治的、外交的、あるいは安全保障上の目的を達成するために、他国に対して貿易制限や投資規制といった経済的な手段を用いて人為的に圧力をかける行為を指す。具体的には、特定の国からの輸入品に対する不当な関税の引き上げ、重要物資の輸出規制、意図的で不透明な通関の遅延、あるいは自国企業への