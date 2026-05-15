◇MLB ドジャース5-2ジャイアンツ(日本時間15日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が今季初のスタメン外で試合をベンチで見守りました。大谷選手の代わりに「1番・DH」で出場したウィル･スミス選手が先頭打者ホームランで先制すると、6回には連続タイムリーでリードを作り勝利しました。ロバーツ監督は試合前から「彼は起用可能です。出場できます。試合の勝敗を左右する場面で、必要だと判断すれば使うつもりです」