タレント中山秀征（58）の次男で俳優の中山脩悟（22）が15日、都内で主演舞台「あゝ同期の桜」（8月13日、東京・三越劇場など）制作発表会に登壇した。戦後81年目の夏に贈る、若き学徒兵たちの“かえらざる青春”の物語で、錦織一清（60）が演出を担う。中山は今作が初の主演舞台。「この作品に参加できることがすごくうれしかった」としつつ「同時に不安と責任感が押し寄せてきたのを覚えています。僕は（演技の）経験も浅く、実