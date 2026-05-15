ターク国連人権高等弁務官（中央）と面会した、拉致被害者家族会代表の横田拓也さん（右から2人目）ら＝15日午前、内閣府（内閣官房拉致問題対策本部事務局提供）拉致被害者横田めぐみさん＝失踪当時（13）＝の弟で家族会代表の拓也さん（57）らが15日、来日中のターク国連人権高等弁務官と東京都千代田区で面会した。出席者によると、家族会は拉致被害者全員の一括帰国に向けた支援を求め、ターク氏は「心からの連帯を表明する