鶴岡市によりますと、きょう午後０時ごろ、山形県鶴岡市羽黒町手向の道路上でクマ１頭が目撃されました。クマはその後、山林に入っていったということです。 クマの体長はおよそ１メートルとみられています。 市が注意を呼びかけています。