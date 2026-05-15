５月１５日の北海道内は道東を中心に気温が上がり、美幌町では真夏日一歩手前の暑さとなりました。札幌市でも平年よりも高い気温となり、初夏の風物詩の祭りが賑わいを見せていました。午後１時前、美幌町では真夏日一歩手前となる最高気温２９．６℃を観測しました。１５日の道内は高気圧や暖かい空気が流れ込んだ影響で道東を中心に気温が上がり、４１地点で夏日となりました。（マチの人）「暑いです。やっぱり水分補給を第一に