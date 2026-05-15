５月１４日、札幌市豊平区の羊ケ丘でクマの姿が確認されたことを受け、市の職員らが痕跡調査に入り、クマの足跡が見つかりました。羊ケ丘でクマが出没した場所です。１４日は羊ケ丘通に近く、住宅街にもおよそ４５０メートルの場所で確認されました。また、この場所からおよそ３キロ離れた森林総合研究所の敷地内では、５月７日と１３日にも固定カメラで撮影されていて、札幌市は同一個体の可能性があるとみています。いまの