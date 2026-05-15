エアコンの２０２７年問題ですが、２０２７年４月から省エネ基準が厳格化されます。そうするといま店頭にあるような安価なモデルの多くが基準を満たさなくなるため、来年度以降、手に入らなくなるかもしれないんです。基準を満たす高性能なモデルはお値段もやはり張りますので、いまのうちに買っておこうという動きがあるんですね。取材させてもらったお店の方によりますと、暑くなってからエアコンを購入すると駆け込み需要で納期