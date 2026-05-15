＜関西オープン2日目◇15日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第2ラウンドが進行している。午後の最終組が前半を終えて、小西たかのりがトータル7アンダー・単独首位に立っている。【LIVEフォト】クラブまで飛んだ！池田勇太、“すっぽ抜け”の瞬間トータル6アンダー・2位に池田勇太。トータル5アンダー・3位タイに「61」を叩き出した砂川公佑、細野勇策、前田光史朗、原敏之