フォーティーンが、販路限定アイアンをアナウンス。「GOLF CRAFT FOURTEENの極めて高い精度と安定性を備えた軟鉄鍛造アイアン『TC-8 FORGED』を5月26日より出荷開始。お求めはゴルフクラフトフォーティーン及び公認特約店まで」と、同社広報。【画像】7番アイアンを構えた顔つき素材はS25CでバックフェースにCNCミルドを施した存在感抜群の造形で、仕上げは2種類。「シャンパンゴールド仕上げ」はメッキ硬度が低く、ソフトな打感で