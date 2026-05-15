新潟市東区に本社を置く一正蒲鉾は、14日に開催された取締役会において、会社分割の方式による持株会社体制への移行を決議したと発表しました。効力発生日は2027年7月1日を予定しています。 一正蒲鉾は、持株会社体制への移行に先立ち、2026年7月上旬を目途に100%出資の子会社「一正蒲鉾分割準備株式会社」を設立する予定です。 今回の体制移行は、2026年9月下旬に開催予定の定時株主総会での承認、および必要に応じた所管官公