歌手の美川憲一が80歳の誕生日となる15日、都内で会見を行った。デビューから61年の間に発売されたシングルとアルバム154作品、計581曲をサブスクリプション（定額聴き放題）で配信することを発表。「バズりたいわよ」と意欲をみなぎらせた。報道陣の前で代表曲「さそり座の女」を歌唱。2コーラス目に入ると、長年美川のモノマネをしてきたコロッケ（66）がサプライズで傘寿のお祝いにかけつけた。2人で熱唱し終え、美川は「び