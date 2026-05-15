肥後銀行は、5月14日に決算を報告し、昨年度の純利益が過去最高を更新したと発表しました。 【写真を見る】肥後銀行純利益188億円で過去最高前年より30億円上回る半導体融資が1,000億円超え熊本 肥後銀行の昨年度の純利益は、前の年より30億円ほど多い188億円と過去最高でした。 半導体関連の融資は1157億円に その要因の1つとして、半導体関連企業への融資が、引き続き旺盛だったことが挙げられ、昨年度の半導体関連