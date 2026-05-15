NPB(日本野球機構)は15日の公示を発表。ヤクルトは長岡秀樹選手を登録しました。長岡選手は今季7年目を迎える24歳の内野手。今季は開幕を1軍で迎えるも、4月30日に登録を抹消となりました。池山隆寛監督は、疲労も考慮しての対応だったと言及。それまでは26試合に出場し、打率.264をマークしていました。5月12日のファーム・ロッテ戦から実戦復帰し、2試合でいずれも1安打をマーク。24年には最多安打とベストナインを獲得する躍動