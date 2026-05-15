日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。DF長友佑都（39＝FC東京）がメンバー入りを果たし、日本代表として単独最多、アジア人初となるW杯5大会連続出場を決めた。5度目のW杯日本代表選出を受け、長友は「ありがとうございます」と笑顔。「今回で5回目の選出ですが、こんなに緊張したことはないというくらい緊張しました。ありきたりかもしれま