日本サッカー協会は１５日、都内で記者会見を開き、６月１１日に開幕するＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。２大会連続で指揮をとる森保一監督（５７）は、注目されていたＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝を選出。史上最多の５大会連続選出となった。長友は前回カタール大会のＧＫ川島永嗣を上回る史上最年長３９歳８カ月での選出となった。長友は名前が呼ばれた瞬間、込み上げるものを我慢しきれ