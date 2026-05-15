2回楽天2死一、二塁、佐藤が左越えに3ランを放つ＝楽天モバイルパーク投打がかみ合った楽天が快勝した。先発の早川は球に切れがあり、8回4安打2失点で3勝目。藤平は10セーブ目。打線は二回に佐藤の3ランなどで4点を奪った。ソフトバンクは反撃が遅く、3連敗で今季初めて貯金がなくなった。