オリックス・博志投手が15日、「慶弔休暇特例措置」により出場選手登録を抹消された。この日からZOZOマリンスタジアムでロッテ戦を戦う1軍本隊に姿を見せず。球団は「ご親族にご不幸があったため」と説明した。博志の代替選手として高島泰都投手が出場選手登録された。博志は今季からNPBで導入された「慶弔休暇特例」の適用第1号となった。同特例は近親者の慶事（出産）や弔事（通夜、葬儀）などが対象となり、出場選手登