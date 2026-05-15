「楽天６−３ソフトバンク」（１５日、楽天モバイル最強パーク）ソフトバンクが今季２度目の３連敗。勝率が５割となった。先発の上沢が３回４安打４失点（自責点０）。二回に味方の失策から１死一、三塁とし村林の中前適時打で先制されると、さらに２死一、二塁で佐藤に左越え３ランを浴びた。打線は０−６の七回に柳田、正木が２者連続ソロ。九回にも栗原が左越えソロを放ったが及ばなかった。