タレントの松本明子さんが自身のインスタグラムを更新。スタジオで撮った車いす姿の写真と共に、「CBCゴゴスマ本日もありがとうございました」「週末はかなり暑くなるみたいですね〜」と綴りました。 【写真を見る】【松本明子】車いす姿の写真を公開「歩けるようになるまであと一踏ん張りですね」松本さんは、4月3日にインスタグラムで「自宅前で転倒し、左足首を骨折してしまいました。（正式な病名は「左足関節脱臼