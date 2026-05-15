2026年5月15日にスタートした中道改革連合のクラウドファンディングが、思わぬ好調ぶりを見せている。「外国籍の人や宗教団体からの寄付」めぐり懸念も2月に行われた衆院選で大敗し、多くの落選者を出した中道改革連合。これを受け、クラウドファンディングを行うことを発表していた。小川淳也代表は14日、Xを通じてクラウドファンディングを告知。集まった資金については、「人々の暮らしを豊かにする土台づくりのために、大切に