新議長［自民党岡山県議団］／太田正孝さん 岡山県議会の新しい議長に自民党岡山県議団の太田正孝さん（61）が選ばれました。 15日に開かれた岡山県議会の臨時会で新しい議長・副議長を決める選挙が行われました。その結果、最大会派、自民党岡山県議団の太田正孝さんが54票中35票を集め、77代目の県議会議長に選ばれました。 太田さんは岡山市北区・加賀郡選挙区選出で現在5期目です。 （新議長［自民党岡山県議