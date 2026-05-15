岡山県笠岡市茂平午後1時ごろ 岡山県笠岡市で地下の水道管が損傷し、道路に水があふれました。壊れた水道管は50年以上前に設置されたものでした。 笠岡市によりますと、15日午前4時20分ごろ、笠岡市茂平で水があふれていると警察から市に連絡がありました。 笠岡市が朝から現場を調べたところ、1973年に設置された口径250mmの水道管が壊れていたことが判明しました。 笠岡市は復旧のために午後2時半ごろから水を