作家・佐藤愛子さんが、4月29日、102歳で逝去していたことがわかった。【貴重写真を見る】0歳から近影の写真まで 佐藤愛子さんの人生を思い出の写真と共に振り返る佐藤さんは1923年11月5日、作家の佐藤紅緑さんと女優の三笠万里子さんの次女として大阪府に誕生。1969年の小説『戦いすんで日が暮れて』で直木賞、2000年の『血脈』で菊池寛賞など多数の賞を獲得し、2017年には旭日小綬章を受章した。エッセイの名手としても知