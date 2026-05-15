栗城宏さん 2020年撮影 秋田県仙北市を拠点に活動する「劇団わらび座」で脚本や演出を出がけた栗城宏さんが前立腺がんによる呼吸器不全のため亡くなりました。６４歳でした。 栗城宏さんは、福島県喜多方市出身で北海道大学在学中の１９８６年にわらび座の研究生として入団しました。１９９８年からわらび座などで脚本や演出を手がけた作品は２００にのぼります。５月５日からは、栗城さんが演出を手がけたフィギュアシア