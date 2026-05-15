Phantom Ultimate 108dBライトパール 完実電気は、Devialetの「Phantom Ultimate」、「Astra」において、QobuzのQobuz Connectが利用できるようになったと発表した。Qobuzのアプリを使って、以下の対象製品から再生できる。なお、製品のファームウェア、Devialet Appは最新の状態にする必要がある。 【対象製品】 Phantom Ultimate 108dB Phantom Ultimate 98dB Astra Devialetは、「