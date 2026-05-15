5月22日公開の映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の主人公であるマンダロリアン役のペドロ・パスカル、ジョン・ファヴロー監督、プロデューサーを務めるキャスリーン・ケネディが、5月19日に来日することが発表された。【写真】＼我らの道／ワールドプレミアに登場した、激カワなグローグー『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』でのダース・ベイダーの死後が舞台の本作。どんな