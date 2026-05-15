シリーズ最新作で、映画としては7年ぶりにスクリーンに帰ってくる『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』より、親子そろって「スター・ウォーズ」を愛する伊藤英明がナレーションを担当する、エモーショナルなアニメーション映像が解禁された。【動画】伊藤英明がナレーションを担当する特別アニメーション「おかえり、スター・ウォーズ」（インタビュー映像付き）「スター・ウォーズ」シリーズ最新作の本